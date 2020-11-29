Президент Армении выступил за отставку правительства Пашиняна

Президент Армении Армен Саркисян призвал подать в отставку правительство во главе с Николом Пашиняном. Также он считает, что следует провести новые выборы и референдум по изменениям в конституцию.

Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.

Он подчеркнул, что в ситуации, которая сложилась вокруг Нагорного Карабаха, отставка правительства должна быть естественным последствием.

"В любой стране, где произошла такая большая трагедия, есть решение - правительство, которое привело к этому, должно уйти. Если политический деятель силен, он может потом вернуться. Прошлые выборы были 2,5 года назад, когда страна была совершенно другой, сейчас мы живем в другой стране", - сказал Саркисян.

Он также отметил необходимость создания сбалансированной конституции Армении, которая не позволяла бы премьер-министру или президенту принимать решения единолично.

"Каждая конституция, будь то президентская или парламентская система правления, должна включать сдержки, противовесы, механизмы сдерживания", - заявил Саркисян.

Напомни, после поражения в войне с Азербайджаном в столице Армении Ереване начались протесты с требованием ухода премьер-министра Никола Пашиняна. На этом фоне 16 ноября президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку. Он также призвал парламент страны готовиться к досрочным выборам.

Как сообщало РБК-Украина, 10 ноября была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах.