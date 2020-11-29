Президент Вірменії виступив за відставку уряду Пашиняна

Президент Вірменії Армен Саркісян закликав подати у відставку уряд на чолі з Николом Пашиняном. Також він вважає, що слід провести нові вибори і референдум щодо змін до конституції.

Про це повідомляє прес-служба президента Вірменії.

Він підкреслив, що в ситуації, яка склалася навколо Нагірного Карабаху, відставка уряду має бути природним наслідком.

"У будь-якій країні, де сталася така велика трагедія, є рішення - уряд, який призвів до цього, має піти. Якщо політичний діяч сильний, він може потім повернутися. Минулі вибори були 2,5 роки тому, коли країна була абсолютно іншою, зараз ми живемо в іншій країні", - сказав Саркісян.

Він також відзначив необхідність створення збалансованої конституції Вірменії, яка не дозволяла б прем'єр-міністру чи президенту приймати рішення одноосібно.

"Кожна конституція, чи то президентська чи парламентська система правління, повинна включати додержання, противаги, механізми стримування", - заявив Саркісян.

Нагадаємо, після поразки у війні з Азербайджаном у столиці Вірменії Єревані почалися протести з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. На цьому тлі 16 листопада президент Вірменії Армен Саркісян закликав прем'єр-міністра Нікола Пашиняна разом з урядом піти у відставку. Він також закликав парламент країни готуватися до дострокових виборів.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 листопада була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон російських військових. При цьому Україна виступила з заявою, що Росія не має підстав називати миротворцями військових, які були направлені в Нагорний Карабах.