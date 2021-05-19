Президент Армении призвал силовиков принять "жесткие меры" против нарушения границ страны

Президент Армении Армен Саркисян призвал Минобороны, Генштаб, Службу национальной безопасности (СНБ) принять "жесткие меры" против нарушившего границу страны Азербайджана . Он также отметил важность использования "дипломатического арсенала" для решения этого конфликта.

"Призываю Министерство обороны Армении, Генеральный штаб вооруженных сил, СНБ приложить максимум усилий в рамках своих функций и принять самые жесткие меры против посягательств, угрожающих территориальной целостности Армении, и нарушения ее границ", - отмечается в заявлении.

Саркисян также подчеркнул, что Вооруженные силы Азербайджана нарушили границу Армении и уже несколько дней незаконно находятся на территории страны. При этом он добавил, что в нынешней ситуации особо важное значение применение "дипломатического арсенала во всю его силу". "Восстановление международного авторитета Армении, углубление сотрудничества с международными партнерами и союзнических отношений является необходимостью", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Минобороны Армении заявило о готовности применить силу, если военные Азербайджана не покинут территорию страны в разумные сроки и без предварительных условий. В ведомстве также отметили, что переговоры продолжаются и выразили приверженность к мирному решению конфликта.