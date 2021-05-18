Армения готова применить силу, если военные Азербайджана не покинут территорию страны

Вооруженные силы Армении готовы применить силу, если военные Азербайджана не покинут территорию страны в разумные сроки и без предварительных условий. В ведомстве также отметили, что переговоры продолжаются и выразили приверженность к мирному решению конфликта.

Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны Армении.

"Начатые 14 мая переговоры все еще продолжаются. Однако в случае отсутствия мирного урегулирования в разумные сроки, то есть, если азербайджанские военные не вернутся на исходные позиции без предварительных условий. Вооруженные силы Армении оставляют за собой право решить вопрос другими способами, в том числе силой", - подчеркивается в сообщении армянского ведомства. В Минобороны Армении отметили, что обстановка на армяно-азербайджанской границе по состоянию на вечер 18 мая не изменилась и остается спокойной. "Министерство обороны придает важность необходимости мирного решения проблемы, высоко оценивает усилия различных стран и международных организаций в этом направлении", - добавили военные.