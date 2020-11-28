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Президент Армении отправился в Москву с частным визитом

Автор: Александр Белоус

Саркисян обсудит Карабах с армянской диаспорой

Президент Армении Армен Саркисян в субботу, 28 ноября отправился в Москву с частным визитом. Планируется обсудить события в Нагорном Карабахе.

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Об этом сообщает пресс-служба армянского президента.

Согласно сообщению, Саркисян встретится с представителями армянской диаспоры на территории России. Он планирует обсудить с ними последние события в Нагорном Карабахе и ситуацию в Армении в целом.

Напомни, после поражения в войне с Азербайджаном в столице Армении Ереване начались протесты с требованием ухода премьер-министра Никола Пашиняна. На этом фоне 16 ноября президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку. Он также призвал парламент страны готовиться к досрочным выборам.

Как сообщало РБК-Украина, 10 ноября была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах.

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