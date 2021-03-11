Президент Армении отказался назначать нового главу Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян отклонил предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна новым начальником Генштаба вооруженных сил. Глава республики также не будет оспаривать это предложение в Конституционном суде.

"Президент республики не подпишет проект указа, не будет обращаться в Конституционный суд. Напоминаем, что 10 марта 2021 года президент республики уже обратился в Конституционный суд с просьбой определить вопрос соответствия положений закона "О воинской службе и статусе военнослужащего" нормам конституции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее Пашинян повторно направил президенту предложение назначить Давтяна новым начальником Генштаба, которое тот ранее отказался подписывать. После этого президент в трехдневный срок должен или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде.