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Президент Армении отказался назначать нового главу Генштаба

Новина українською → Ереван, Четверг 11 марта 2021 21:40
Президент Армении отказался назначать нового главу Генштаба Фото: Армен Саркисян (flickr.com worldeconomicforum)
Автор: Андрей Козловский

Президент Армении Армен Саркисян отклонил предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна новым начальником Генштаба вооруженных сил. Глава республики также не будет оспаривать это предложение в Конституционном суде.

Об этом сообщает NEWS.am.

"Президент республики не подпишет проект указа, не будет обращаться в Конституционный суд. Напоминаем, что 10 марта 2021 года президент республики уже обратился в Конституционный суд с просьбой определить вопрос соответствия положений закона "О воинской службе и статусе военнослужащего" нормам конституции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее Пашинян повторно направил президенту предложение назначить Давтяна новым начальником Генштаба, которое тот ранее отказался подписывать. После этого президент в трехдневный срок должен или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде.

Напомним, вчера Пашинян заявил, что освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна без одобрения Саркисяна. Пашинян объяснил это тем, что президент не подписал указ в срок и не оспорил его в Конституционном суде.

После этого Саркисян обратился в Конституционный суд в связи с этим решением Пашиняна.

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