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Президент Вірменії відмовився призначати нового голову Генштабу

Новость на русском → Єреван, Четвер 11 березня 2021 21:40
Президент Вірменії відмовився призначати нового голову Генштабу Фото: Армен Саркісян (flickr.com worldeconomicforum)
Автор: Андрій Козловський

Президент Вірменії Армен Саркісян відхилив пропозицію прем'єр-міністра Нікола Пашиняна про призначення генерал-лейтенанта Артака Давтяна новим начальником Генштабу збройних сил. Глава республіки також не буде оскаржувати цю пропозицію в Конституційному суді.

Про це повідомляє NEWS.am.

"Президент республіки не підпише проект указу, не буде звертатися до Конституційного суду. Нагадуємо, що 10 березня 2021 року президент республіки вже звернувся до Конституційного суду з проханням визначити питання відповідності положень закону "Про військову службу і статус військовослужбовця" нормам конституції", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що раніше Пашинян повторно направив президенту пропозицію призначити Давтяна новим начальником Генштабу, яку той раніше відмовився підписувати. Після цього президент в триденний термін повинен або підписати указ, або оскаржити його в Конституційному суді.

Нагадаємо, вчора Пашинян заявив, що звільнив з посади главу Генштабу Оніка Гаспаряна без схвалення Саркісяна. Пашинян пояснив це тим, що президент не підписав указ в строк і не оскаржив його в Конституційному суді.

Після цього Саркісян звернувся до Конституційного суду у зв'язку з цим рішенням Пашиняна.

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