Президент Аргентини планує провести "саміт підтримки Латинської Америки" для України

Видання зазначило, що плани Мілея різко відрізняють його від інших регіональних лідерів, таких як бразилець Луїс Інасіу Лула да Сілва та мексиканець Андрес Мануель Лопес Обрадор, які займають більш нейтральну позицію щодо війни Росії проти України.

Водночас Мілей заявив, що для нього пріоритетні союзи з "країнами, що захищають свободу", включно зі США, Ізраїлем, який він відвідав на початку цього місяця, і Україною, якій він подарував два військові вертольоти російського виробництва.

Співпраця з Глобальним Півднем

Україна останнім часом посилила дипломатичну співпрацю з країнами Глобального Півдня. Йдеться про Африку, Азію, Близький Схід, Південну Америку, Китай та Індію.

Так, зокрема, у Саудівській Аравії відбувся великий саміт, на якому обговорили питання миру в Україні. Росію туди не запросили. Представники української влади наголосили, що зустріч дипломатів та політичних радників із 40 країн стала проривом.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявляв, що Аргентина погодилася провести саміт щодо України з лідерами країн Латинської Америки на початку 2024 року.

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