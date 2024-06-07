Президент Аргентини не братиме участі у саміті миру у Швейцарії, - ЗМІ

Президент Аргентини Хав'єр Мілей не буде приймати участь у саміті миру у Швейцарії 15-16 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lа Nасion .

Під час продовження дзвінків і дипломатичних консультацій це "було підтверджено президента (Аргентини, - ред) не буде на саміті миру в Україні, 15-16 числа цього місяця", який відбудеться у Швейцарії, на який його запросив президент України Володимир Зеленський.

Мілей, як зазначає видання, до речі, не буде єдиним відсутнім на цьому саміті.

"Різні країни, наприклад Китай і Бразилія, заявили, що не братимуть у ньому участь, оскільки Росія не запрошена", - йдеться у статті.

Саміт миру у Швейцарії

15-16 червня у Швейцарії відбудеться саміт миру. Загалом, Швейцарія та Україна запросили на саміт миру 160 держав, проте лише 106 із них на даний момент підтвердили свою участь у зустрічі.

При цьому, у Швейцарії припустили, що Росія матиме можливість взяти участь у конференції за підсумками саміту миру.

Додамо, що відсутність Росії на саміті стала причиною відмови від участі в заході, зокрема Китаю. Докладніше про те, хто і чому відмовляється від участі у саміті світу - читайте у матеріалі РБК-Україна.