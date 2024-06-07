Президент Аргентины не будет участвовать в саммите мира в Швейцарии, - СМИ

Президент Аргентины Хавьер Милей не будет принимать участие в саммите мира в Швейцарии 15-16 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lа Nасion .

Во время продолжения звонков и дипломатических консультаций это "было подтверждено президентом (Аргентины, - ред) не будет на саммите мира в Украине, 15-16 числа этого месяца", который состоится в Швейцарии, на который его пригласил президент Украины Владимир Зеленский.

Милей, как отмечает издание, кстати, не будет единственным отсутствующим на этом саммите.

"Разные страны, например Китай и Бразилия, заявили, что не будут участвовать в нем, поскольку Россия не приглашена", - говорится в статье.

Саммит мира в Швейцарии

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит мира. В общей сложности, Швейцария и Украина пригласили на саммит мира 160 государств, однако только 106 из них на данный момент подтвердили свое участие во встрече.

При этом, в Швейцарии допустили, что Россия будет иметь возможность принять участие в конференции по итогам саммита мира.

Добавим, что отсутствие России на саммите стало причиной для отказа от участия в мероприятии, в частности Китая. Подробнее о том, кто и почему отказывается от участия в саммите мира - читайте в материале РБК-Украина.