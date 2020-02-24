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Президент Албании подал в суд на министра юстиции

Новости » Политика     24.02.2020 - 21:35
Президент Албании подал в суд на министра юстиции
Фото: флаг Албании (pixabay.com)

Илир Мета обвинил троих в похищении полномочий, которые предоставляет Конституция президенту

Президент Албании Илир Мета подал в суд на министра юстиции и еще двух высокопоставленных чиновников, которых он обвиняет в нарушении Конституции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что Мета обвинил троих в похищении полномочий, которые предоставляет Конституция президенту.

Также он сказал, что требует специального прокурора рассмотреть это дело.

Известно, что главное в иске это ситуация с Конституционным судом Албании, в котором ныне вакантные 6 из 9 мест. Отозваны судьи не сумели доказать, что их имущество было приобретено законным путем.

Как результат заполнения вакантных мест превратилось в жесткую перепалку среди политических партий.

Политическая нестабильность в Албании происходит в то время, как страна проводит реформы в надежде получить "зеленый свет" для начала переговоров о членстве в ЕС.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может пересмотреть свою позицию по вступлению Албании и Северной Македонии в Европейский союз. Во время своего выступления на конференции по безопасности в Мюнхене французский президент дал понять, что готов отказаться от блокирования начала переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС.

Как сообщало РБК-Украина, Европейская комиссия разработала новые правила расширения Евросоюза, которые предусматривают дополнительные стимулы для стран-претендентов. Предложенный план государства-члены ЕС планируют обсудить и утвердить на саммите в Брюсселе в марте.

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