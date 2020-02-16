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Макрон может пересмотреть позицию по вступлению Албании и Северной Македонии в ЕС

Новости » Политика     16.02.2020 - 14:14
Макрон может пересмотреть позицию по вступлению Албании и Северной Македонии в ЕС
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)

Макрон ждет от Еврокомиссии оценки прогресса этих стран

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может пересмотреть свою позицию относительно вступления Албании и Северной Македонии в Европейский союз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Во время своего выступления на конференции по безопасности в Мюнхене французский президент дал понять, что готов отказаться от блокирования начала переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС.

Макрон отметил, что может пересмотреть свою позицию в отношении Албании и Македонии, если Еврокомиссия положительно оценит прогресс этих стран.

"Если результаты будут положительными и доверие удастся установить, после мы сможем открыть переговоры", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский парламент выразил разочарование в связи с отказом от переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз. Европарламент призвал страны ЕС одобрить вступление Албании и Северной Македонии на следующей встрече.

Кроме того, Европейская комиссия разработала новые правила расширения Евросоюза, которые предусматривают дополнительные стимулы для стран-претендентов. Предложенный план государства-члены ЕС планируют обсудить и утвердить на саммите в Брюсселе в марте.

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Новости Украины Македониявступление в ЕСАлбанияЭммануэль Макрон
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