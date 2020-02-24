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Президент Албанії подав до суду на міністра юстиції

Новини » Політика     24.02.2020 - 21:35
Президент Албанії подав до суду на міністра юстиції
Фото: прапор Албанії (pixabay.com)

Ілір Мета звинуватив трьох у викраденні повноважень, які президенту надає Конституція

Президент Албанії Ілір Мета подав до суду на міністра юстиції і ще двох високопосадовців, яких він звинувачує у порушенні Конституції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Зазначається, що Мета звинуватив трьох у викраденні повноважень, які президенту надає Конституція.

Також він сказав, що вимагає у спеціального прокурора розглянути цю справу.

Відомо, що головне у позові - це ситуація з Конституційним судом Албанії, у якому нині вакантні 6 з 9 місць. Відкликані судді не зуміли довести, що їхнє майно було придбано законним шляхом.

Як результат заповнення вакантних місць перетворилося в жорстку суперечку серед політичних партій.

Політична нестабільність в Албанії відбувається у той час, як країна проводить реформи в надії отримати "зелене світло" для початку переговорів про членство в ЄС.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що може переглянути свою позицію щодо вступу Албанії та Північної Македонії в Європейський союз. Під час свого виступу на конференції з безпеки у Мюнхені французький президент дав зрозуміти, що готовий відмовитися від блокування початку переговорів з Албанією та Північною Македонією щодо вступу в ЄС.

Як повідомляло РБК-Україна, Європейська комісія розробила нові правила розширення Євросоюзу, які передбачають додаткові стимули для країн-претендентів. Запропонований план держави-члени ЄС планують обговорити й затвердити на саміті в Брюсселі в березні.

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