Президент Албании отменил муниципальные выборы

Президент Албании Илир Мета отменил назначенные на 30 июня муниципальные выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что на такой шаг президент страны пошел после месяцев антиправительственных протестов. Он заявил, что в связи с политической ситуацией запланированные выборы невозможно провести честно.

Отметим, протесты в Албании начались в феврале. Оппозиция требует проведения новых выборов и отставки Рамы, который занимает свою должность с 2013 года. Правящую Албанскую социалистическую партию и ее главу обвиняют в махинациях на выборах и коррупции.

В конце февраля более 60 депутатов от Демократической партии Албании и ее союзники сдали свои мандаты в знак протеста.

Лидер демократов Люльзим Баша ранее подчеркнул необходимость "освободить Албанию от преступлений" и сделать ее похожей на другие страны Европы.

По его словам, протестные акции будут продолжаться, а их масштаб будет расти, пока албанские власти держат страну "вдали от Европы".

РБК-Украина писало, что в в столице Албании Тиране произошли столкновения участников антиправительственных протестов с силами безопасности республики, по меньшей мере 20 полицейских были ранены.