Президент Африканского союза обсудит с Путиным угрозу мирового голода
Президент Сенегала Маки Салл, который также является главой Африканского союза, проведет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе переговоров стороны обсудят угрозу мирового голода.
Как передает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом сказано в сообщении офиса главы Сенегала.
Отмечается, что встреча пройдет в эту пятницу, 3 мая, в городе Сочи. При этом главной причиной поездки Салла является блокада войсками РФ украинских портов, которая сделала невозможным экспорт зерна и удобрений. Особенно это влияет на африканские страны, где существует большая угроза голода.
Также в переговорах Салл планирует затронуть тему войны и способствовать установлению перемирия между Украиной и Россией.
Напомним, ранее стало известно, что Салл после посещения России планировал приехать в Киев, но новых деталей о его визите пока не сообщалось.
Также мы писали, что, по словам главы ОП Андрея Ермака, наиболее действенный способ для разблокирования украинских портов - сопровождение кораблей под военным конвоем стран партнеров. Это одна из самых больших гарантий безопасности.
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