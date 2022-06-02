Президент Африканского союза обсудит с Путиным угрозу мирового голода

Президент Сенегала Маки Салл, который также является главой Африканского союза, проведет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе переговоров стороны обсудят угрозу мирового голода.

Как передает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом сказано в сообщении офиса главы Сенегала.

Отмечается, что встреча пройдет в эту пятницу, 3 мая, в городе Сочи. При этом главной причиной поездки Салла является блокада войсками РФ украинских портов, которая сделала невозможным экспорт зерна и удобрений. Особенно это влияет на африканские страны, где существует большая угроза голода. Также в переговорах Салл планирует затронуть тему войны и способствовать установлению перемирия между Украиной и Россией.