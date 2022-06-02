ru ua
Чт, 02 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Президент Африканского союза обсудит с Путиным угрозу мирового голода

Новина українською →
Четверг 02 июня 2022 19:44
Президент Африканского союза обсудит с Путиным угрозу мирового голода Фото: президент Сенегала Маки Салл (EPA)
Автор: Иван Носальский

Президент Сенегала Маки Салл, который также является главой Африканского союза, проведет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе переговоров стороны обсудят угрозу мирового голода.

Как передает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом сказано в сообщении офиса главы Сенегала.

Отмечается, что встреча пройдет в эту пятницу, 3 мая, в городе Сочи. При этом главной причиной поездки Салла является блокада войсками РФ украинских портов, которая сделала невозможным экспорт зерна и удобрений. Особенно это влияет на африканские страны, где существует большая угроза голода.

Также в переговорах Салл планирует затронуть тему войны и способствовать установлению перемирия между Украиной и Россией.

Напомним, ранее стало известно, что Салл после посещения России планировал приехать в Киев, но новых деталей о его визите пока не сообщалось.

Также мы писали, что, по словам главы ОП Андрея Ермака, наиболее действенный способ для разблокирования украинских портов - сопровождение кораблей под военным конвоем стран партнеров. Это одна из самых больших гарантий безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Сенегал продовольственный кризис Война России против Украины
NEWS
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
DAILY
Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине