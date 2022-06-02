Президент Африканського союзу обговорить з Путіним загрозу світового голоду
Президент Сенегалу Макі Салл, який також є головою Африканського союзу, проведе зустріч з російським колегою Володимиром Путіним. Під час переговорів сторони обговорять загрозу світового голоду.
Як передає РБК-Україна з посиланням на CNN, про це йдеться в повідомленні офісу глави Сенегалу.
Зазначається, що зустріч пройде цієї п'ятниці, 3 травня, в місті Сочі. При цьому головною причиною поїздки Салла є блокада військами РФ українських портів, яка унеможливила експорт зерна та добрив. Особливо це впливає на африканські країни, де існує велика загроза голоду.
Також у переговорах Салл планує торкнутися теми війни та сприяти встановленню перемир'я між Україною та Росією.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Салл також планував відвідати Київ, але нових деталей про його візит поки що не повідомлялося.
Також ми писали, що, за словами голови ОП Андрія Єрмака, найдієвіший спосіб для розблокування українських портів - супровід кораблів під військовим конвоєм країн партнерів. Це одна з найбільших гарантій безпеки.
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