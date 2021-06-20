Президент Афганистана проведет встречу с Байденом на фоне наступления талибов

Также во встрече примет участие глава Высшего совета национального примирения доктор Абдулла Абдулла.

"Визит президента Гани и доктора Абдуллы подчеркнет прочное партнерство между Соединенными Штатами и Афганистаном в условиях продолжающегося сокращения военного контингента", - говорится в сообщении.

Белый дом отметил, что Соединенные Штаты привержены поддержке афганского народа путем предоставления дипломатической, экономической и гуманитарной помощи для поддержки афганского народа, включая афганских женщин, девочек и меньшинства.

"Соединенные Штаты будут продолжать тесно сотрудничать с правительством Афганистана, чтобы эта страна никогда больше не стала убежищем для террористических групп, представляющих угрозу для родины США", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать текущий мирный процесс в стране и призвали все афганские стороны принять конструктивное участие в переговорах, чтобы положить конец конфликту.