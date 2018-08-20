Президент Афганистана предложил боевикам "Талибан" перемирие

Ашраф Гани предложил боевикам трехмесячное перемирие в связи с праздником

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении огня с боевиками движения "Талибан". Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что ответа на предложение пока не было. По его словам, перемирие должно вступить в силу 20 августа.

Как сообщается, режим прекращения огня Ашраф Гани предлагает ввести на три месяца - до празднования дня рождения пророка Мухаммеда, который в Афганистане отмечают 21 ноября.

Ранее в воскресенье Организация Объединенных Наций заявила, что в первые шесть месяцев 2018 года взрывы, нападения террористов-смертников и столкновения унесли жизни более 1600 граждан, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие.

Отметим, до этого Ашраф Гани уже объявлял о прекращении огня с террористической группировкой "Талибан" до 20 июня. А в феврале текущего года Гани предлагал узаконить "Талибан" в качестве политической группы для старта переговоров, чтобы завершить войну в стране.

Напомним, ранее сообщалось, что на востоке Афганистана взорвали микроавтобус, в результате чего погибли 6 человек.