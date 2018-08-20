Президент Афганістану запропонував бойовикам "Талібану" перемир'я

Ашраф Гані запропонував бойовикам тримісячне перемир'я у зв'язку зі святом

Президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про припинення вогню з бойовиками руху "Талібан". Про це повідомляє Reuters.

Він зазначив, що відповіді на пропозицію поки не було. За його словами, перемир'я повинне набути чинності 20 серпня.

Як повідомляється, режим припинення вогню Ашраф Гані пропонує ввести на три місяці - до святкування дня народження пророка Мухаммеда, який в Афганістані відзначають 21 листопада.

Раніше в неділю Організація Об'єднаних Націй заявила, що в перші шість місяців 2018 року вибухи, напади терористів-смертників і зіткнення забрали життя понад 1600 громадян, що є найвищим показником за останнє десятиліття.

Відзначимо, до цього Ашраф Гані вже оголошував про припинення вогню з терористичним угрупуванням "Талібан" до 20 червня. А в лютому поточного року Гані пропонував узаконити "Талібан" в якості політичної групи для старту переговорів, щоб завершити війну в країні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сході Афганістану підірвали мікроавтобус, в результаті чого загинули 6 осіб.