UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Президент Афганистана покинул страну, - TOLOnews

Автор: Сергей Пышкин

Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай покинул страну. Пока точно неизвестно, куда именно отправился лидер страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание TOLOnews.

По информации иного СМИ Asia-Plus, глава Афганистана покинул страну и вылетел в Таджикистан.

Президента сопровождают его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.

Между "Талибаном" и правительством страны была достигнута договоренность о том, что Ашраф Гани уйдет в отставку и передаст власть радикальному движению. Афганцы, со своей стороны, желают урегулировать конфликт и прекратить насилие на территории страны.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что столица Афганистана договорилась с "Талибаном" о передачи власти.

Читайте РБК-Украина в Google News
АфганистанПрезидент