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Президент Афганистана объявил о прекращении перемирия с "Талибаном"

НовостиПолитика    30.06.2018 - 11:48
Фото: президент Афганистана Ашраф Гани (Wikimedia Commons)
Фото: президент Афганистана Ашраф Гани (Wikimedia Commons)

Перемирие было объявлено 7 июня

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении перемирия с террористической группировкой "Талибан". Об этом сообщает TOLOnews.

"Прекращение огня закончилось, нашим силам безопасности и обороны разрешено проводить операции", - заявил он.

Гани также отметил, что правительство Афганистана прилагает все усилия для достижения мира, но он не намерен передать территорию страны талибам. 

Напомним, ранее сообщалось, что 7 июня 2018 года Гани объявил о прекращении огня с террористической группировкой "Талибан" до 20 июня.

"Это прекращение огня - возможность для талибов понять, что их насильственная кампания не завоевывает сердца и умы, а еще больше отчуждает", - заявлял Гани.

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Теги публикации: Талибан, Афганистан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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