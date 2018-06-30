Президент Афганистана объявил о прекращении перемирия с "Талибаном"

Перемирие было объявлено 7 июня

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении перемирия с террористической группировкой "Талибан". Об этом сообщает TOLOnews.

"Прекращение огня закончилось, нашим силам безопасности и обороны разрешено проводить операции", - заявил он.

Гани также отметил, что правительство Афганистана прилагает все усилия для достижения мира, но он не намерен передать территорию страны талибам.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 июня 2018 года Гани объявил о прекращении огня с террористической группировкой "Талибан" до 20 июня.

"Это прекращение огня - возможность для талибов понять, что их насильственная кампания не завоевывает сердца и умы, а еще больше отчуждает", - заявлял Гани.