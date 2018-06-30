Президент Афганістану оголосив про припинення перемир'я з "Талібаном"

Перемир'я було оголошено 7 червня

Президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про припинення перемир'я з терористичним угрупуванням "Талібан". Про це повідомляє TOLOnews.

"Припинення вогню закінчилося, нашим силам безпеки і оборони дозволено проводити операції", - заявив він.

Гані також зазначив, що уряд Афганістану докладає всіх зусиль для досягнення миру, але він не має наміру передати територію країни талібам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 червня 2018 року Гані оголосив про припинення вогню з терористичним угрупуванням "Талібан" до 20 червня.

"Це припинення вогню - можливість для талібів зрозуміти, що їх насильницька кампанія не завойовує серця і розум, а ще більше відчужує", - заявляв Гані.