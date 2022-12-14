РФ використовує війну для розширення поняття тероризму в своєму законодавстві, - ISW

Протягом останніх двох десятиліть, відколи президентом став Володимир Путін, РФ розширює поняття тероризму в російському законодавстві для внутрішніх репресій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що у грудні 2022 року державна дума запропонувала нові поправки до Кримінального кодексу, які прирівнюють диверсії до теракту.

" Федеральна служба безпеки Росії перейшла від визначення діяльності ісламістських бойовиків на Кавказі як тероризму до орієнтації тероризму навколо концепції українських "диверсантів", - вказують в звіті ISW.

Фахівці також поінформували, що г лава ФСБ Олександр Бортніков заявив, що у 2022 році в РФ спостерігалося зростання "терористичної" активності, яку він пов’язав із СБУ, що нібито працює за підтримки Заходу.

"Російська влада використовує війну проти України, щоб виправдати розширення законодавства щодо тероризму під виглядом захисту внутрішньої безпеки. Такі заходи, ймовірно, нададуть російським спецслужбам більшу свободу в придушенні внутрішнього інакомислення", - додали в Інституті вивчення війни.

Ключові висновки ISW: