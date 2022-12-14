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РФ использует войну для расширения понятия терроризма в законодательстве, - ISW

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Среда 14 декабря 2022 04:49
РФ использует войну для расширения понятия терроризма в законодательстве, - ISW Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В последние два десятилетия, с тех пор как президентом стал Владимир Путин, РФ расширяет понятие терроризма в российском законодательстве для внутренних репрессий.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что в декабре 2022 года государственная дума предложила новые поправки в Уголовный кодекс, приравнивающие диверсию к теракту.

"Федеральная служба безопасности России перешла от определения деятельности исламистских боевиков на Кавказе как терроризма к ориентации терроризма вокруг концепции украинских "диверсантов", - указывают в отчете ISW.

Специалисты также проинформировали, что глава ФСБ Александр Бортников заявил, что в 2022 году в РФ наблюдался рост "террористической" активности, которую он связал с якобы работающей при поддержке Запада СБУ.

"Российские власти используют войну против Украины, чтобы оправдать расширение законодательства относительно терроризма под видом защиты внутренней безопасности. Такие меры, вероятно, предоставят российским спецслужбам большую свободу в подавлении внутреннего инакомыслия", - добавили в Институте изучения войны.

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