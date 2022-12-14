РФ использует войну для расширения понятия терроризма в законодательстве, - ISW

В последние два десятилетия, с тех пор как президентом стал Владимир Путин, РФ расширяет понятие терроризма в российском законодательстве для внутренних репрессий.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что в декабре 2022 года государственная дума предложила новые поправки в Уголовный кодекс, приравнивающие диверсию к теракту.

"Федеральная служба безопасности России перешла от определения деятельности исламистских боевиков на Кавказе как терроризма к ориентации терроризма вокруг концепции украинских "диверсантов", - указывают в отчете ISW.

Специалисты также проинформировали, что глава ФСБ Александр Бортников заявил, что в 2022 году в РФ наблюдался рост "террористической" активности, которую он связал с якобы работающей при поддержке Запада СБУ.