Презентованный в Киеве Renault Arkana будут производить на ЗАЗ

Фото: Renault Arkana (renault.ua)

Запуск производства моделей Renault в Запорожье восприняли как начало возрождения украинского автомобилестроения

Новый купе-кроссовер Renault Arkana будет производиться на модернизированных мощностях "Запорожского автомобильного завода".

Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЗ.

"На ЗАЗ развернута система контроля качества производства "Alliance Production Way" (APW), в соответствии с которой автомобили группы Groupe Renault собираются в более, чем 130 странах. Произведенные в Украине автомобили будут европейского качества", - отмечают на предприятии.

Renault Arkana - кроссовер компании Renault, модель 2019 года. Автомобиль создан на модернизированной платформе В0, и является родственником Renault Duster.

Отмечаетcя, что Renault Arkana оснащается абсолютно новым турбо двигателем TCe150 объемом 1,33 л турбо (150 л. с., крутящий момент – 250 Nm) и бензиновым атмосферным двигателем SCe114, объемом 1,6 л (мощность 114 л. с., крутящий момент - 156 Nm). В паре с ними будет предлагаться механическая трансмиссия или вариатор.

Полный привод будет доступен как с механической коробкой переключения передач, так и с вариатором. Расход топлива город/трасса - 9,1/6,1 л на 100 км. Разгон до 100 км/ч за 10,5 с. Автомобиль представлен в 7 цветах.

Запуск производства моделей Renault в Запорожье восприняли как начало возрождения украинского автомобилестроения.

Как известно, в 2019 году линии ЗАЗ по выпуску легковых машин были законсервированы, предприятие находилось в сложном положении.

В 2020 году по запросу Groupe Renault на заводе произвели масштабную модернизацию производственных мощностей. На ЗАЗ утверждают, что технически готовы расширить объемы производства, ориентируясь на запросы рынка.

"Производство автомобилей Renault - первый проект такого уровня в Украине после длительного перерыва. Мы очень гордимся тем, что именно ЗАЗ стал партнером ведущего мирового автопроизводителя. Сегодня предприятие располагает всеми техническими возможностями, чтобы обеспечить высокие стандарты качества автомобилей Renault и их соответствие ожиданиям автолюбителей в Украине. Мы верим, что новый внедорожник Renault Arkana, сделанный в Украине, оправдает ожидания автомобилистов и будет пользоваться большой популярностью", - сообщил председатель правления ПАО "ЗАЗ" Николай Евдокименко.

Напомним, ПАО "Запорожский Автомобилестроительный Завод" - крупнейший производитель автомобилей в Украине. Предприятие способно полномасштабно производить легковые автомобили, легкую коммерческую технику, грузовые автомобили и автобусы.

В разные годы "ЗАЗ" сотрудничал с Daimler AG, Opel, GM, KIA, Chery. За два десятилетия с конвейера предприятия сошло более 1 000 000 единиц автомобильной техники.

Groupe Renault - занимается производством автомобилей с 1898 года и представлена на рынках 134 стран. В 2019 году группа реализовала 3,8 млн автомобилей. Владеет брендами: Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine.

С 2017 года Renault Groupe Renault мажоритарный акционер "АВТОВАЗ" и собственник бренда LADA. Groupe Renault является частью Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.