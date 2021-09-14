Презентация Apple: онлайн трансляция

Американская компания Apple сегодня проводит традиционную сентябрьскую презентацию новых гаджетов. Одна из самых ожидаемых новинок - новое поколение смартфонов iPhone.
РБК-Украина следит за презентацией компании из Купертино.
Новая версия планшета iPad mini получила дизайн в стиле iPad Pro, 8,3 дюймовый дисплей Liquid Retina, Touch ID на верхней кнопке "Домой", USB-C и все возможности нового разъема, камеру на 12 мегапикселей без оптической стабилизации, но с диафрагмой f/1.8, а также стереодинамики.
Компания позиционирует его как самый мощный планшет в своей категории с поддержкой сетей 5G. Стоимость в США будет стартовать с отметки 499 долларов.
Фото: iPad mini (скрин видео ютуб Apple)
На презентации показали новый доступный iPad, то есть базовую модель. Планшет получит процессор Apple A13 Bionic, более мощный, чем в нынешнем iPad (2020) 8-го поколения.
Дизайн планшета не изменился, но добавили новую фронтальную камеру на 12 мегапикселей с углом обзора 122 градуса. Новый процессор и машинное обучение позволили интегрировать функцию Center Stage, которая позволяет следить за пользователем во время записи видео.
Цены стартуют с 329 долларов в США за версию 64 ГБ. Старт продаж на следующей неделе.
Фото: новый базовый iPad (скрин видео ютуб Apple)
Презентация началась с рассказа гендиректора Apple Тима Кука о сервисе Apple TV+. После этого он перешел к презентации iPad. Таким образом, именно фирменные планшеты от Apple скорее всего будут первым представленным сегодня гаджетом.
Ожидается, что сегодня Apple презентует новую линейку iPhone 13, беспроводные наушники AirPods третьего поколения и смарт-часы Apple Watch Series 7.
Что касается iPhone 13, то, по данным западных источников, модельный ряд не отличается от предыдущего поколения и будет включать iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Размеры экранов останутся прежними, но сам вырез может стать меньше.
Apple Watch Series 7, согласно прогнозам, получит угловатый дизайн, дисплей будет больше на 20-30%. Кроме того, могут показать наушники Air Pods 3, которые внешне будут похожи на AirPods Pro.