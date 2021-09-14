Презентація Apple: онлайн трансляція

Презентація Apple

Новий доступний iPad

На презентації показали новий доступний iPad, тобто базову модель. Планшет отримає процесор Apple A13 Bionic, більш потужний, ніж в нинішньому iPad (2020) 8-го покоління.

Дизайн планшета не змінився, але додали нову фронтальну камеру на 12 мегапікселів з кутом огляду 122 градусів. Новий процесор і машинне навчання дозволили інтегрувати функцію Center Stage, яка дозволяє стежити за користувачем під час запису відео.

Ціни стартують з 329 доларів у США за версію 64 ГБ. Старт продажів на наступному тижні.

Фото: новий базовий iPad (скрін відео ютуб Apple)

Презентація розпочалася з розповіді гендиректора Apple Тіма Кука про сервіс Apple TV+. Після цього він перейшов до презентації iPad. Таким чином, саме фірмові планшети від Apple швидше за все будуть першим представленим сьогодні гаджетом.

Що можуть представити на сьогоднішній презентації

Очікується, що сьогодні Apple презентує нову лінійку iPhone 13, бездротові навушники AirPods третього покоління і смарт-годинник Apple Watch Series 7.

Що стосується iPhone 13, то, за даними західних джерел, модельний ряд не відрізняється від попереднього покоління і включатиме iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max. Розміри екранів залишаться колишніми, але сам виріз може стати менше.

Apple Watch Series 7, згідно з прогнозами, отримає кутастий дизайн, дисплей буде більше на 20-30%. Крім того, можуть показати навушники Air Pods 3, які зовні будуть схожі на AirPods Pro.