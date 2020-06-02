Превратить Крым в военную базу и расширить экспансию: у Зеленского назвали цели России

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что целью России является превратить захваченный Крым на военную базу. А экспансию РФ планирует расширить за пределы Черного моря.

Об этом Антон Кориневич рассказал в интервью "Укринформу".

Как он сообщил, оккупировав Крым, Россия нарушила Договор об обычных вооруженных силах в Европе, что может привести к последствиям не только в Черноморском регионе.

"Оккупация Россией Крыма привела к резкому увеличению количества обычного вооружения и военной техники в Черноморском регионе, что превышает ограничения, предусмотренные Договором об обычных вооруженных силах в Европе", - сказал Кориневич.

Также он добавил, милитаризация полуострова началась почти сразу после незаконной оккупации. Она включала, в частности, перемещение в Крым военнослужащих, оружия и военной техники, в том числе боевых самолетов и ракет, способных нести ядерное оружие. Такое ракетное вооружение большой дальности на полуострове способно поразить всю южную часть Украины и территории соседних стран.

"В действиях Российской Федерации доминируют исключительно военные и политические интересы с целью преобразования захваченного Крыма на военную базу вместе с намерениями Кремля расширить экспансию за пределы Черного моря",- подчеркнул постпред президента Украины в АРК.

Напомним, уже в этом году Украина планирует утвердить стратегию деоккупацию Крыма.

Кроме того, США требуют от России немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом.