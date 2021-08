Превратился в огненный шар: астронавт показал, как падал российский модуль "Пирс"

Voilà ce que ça donne depuis la Station, un vaisseau qui se consume en rentrant dans l’atmosphère ! En l’occurrence, c’était le cargo Progress, qui emportait nos déchets après nous avoir ravitaillés à l’aller, et avec lui le module Pirs/DC-1, remplacé par MLM la semaine dernière. Même principe qu’une étoile filante : les frottements dus à la rentrée dans la couche de l’atmosphère (quand même plus de 1 600 degrés ! ) finissent par brûler intégralement le cargo – en plusieurs minutes tout de même, ce timelapse est accéléré. Et donc le seul moyen de savoir si vous avez vu une vraie plutôt qu’une poubelle de l’ISS, c’est de garder un œil sur le calendrier de départ des cargos spatiaux. ;) Ils ne sont pas si nombreux cela dit, donc vous avez toutes vos chances de ne pas avoir faire de vœu pour rien. Et pour le retour d’échantillons scientifiques (et d’astronautes :)), pas de panique : les capsules dont le retour sur Terre est prévu sont conçues avec un bouclier thermique qui permet de passer le cap de la rentrée atmosphérique sans encombre. Here’s a timelapse of DC1’s re-entry last week, together with its tow truck, Progress 77P, seen from above. Atmospheric re-entry without a heat shield results in a nice fireball (you clearly see smaller pieces of melting metal floating away and adding to the fireworks). This timelapse is sped up, we could observe the fireball for around six minutes. Next time you see a shooting star, it might be our ISS trash getting burnt up… Not sure it will be granted in that case, but you never know, I’d still advise to go ahead and make a wish.