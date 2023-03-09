Превентивний захід. У містах України почали вимикати світло

Так, у Кривому Розі стало відомо про відключення світла у якості превентивного заходу перед можливим обстрілом зі сторони РФ.

Про відключення повідомили і в Полтаві. В обох областях оголошена повітряна тривога.

Також відключили світло у Кіровоградській області.

"В зв'язку з загрозою ракетних ударів по Кіровоградській області введено екстрене розвантаження, відключили частину Кропивницького", - йдеться в повідомленні "Кіровоградобленерго".

Про блекаут повідомили і Харківські Telegram-канали.