Превентивний захід. У містах України почали вимикати світло

В четверг, 9 березня, у ряді міст України вимкнули світло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Так, у Кривому Розі стало відомо про відключення світла у якості превентивного заходу перед можливим обстрілом зі сторони РФ.
Про відключення повідомили і в Полтаві. В обох областях оголошена повітряна тривога.
Також відключили світло у Кіровоградській області.
"В зв'язку з загрозою ракетних ударів по Кіровоградській області введено екстрене розвантаження, відключили частину Кропивницького", - йдеться в повідомленні "Кіровоградобленерго".
Про блекаут повідомили і Харківські Telegram-канали.
Зазначимо, що в Україні у ніч на 9 березня оголосили масштабну повітряну тривогу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.