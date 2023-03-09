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Превентивная мера. В городах Украины начали выключать свет

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Четверг 09 марта 2023 02:15
Превентивная мера. В городах Украины начали выключать свет Фото: в некоторых городах Украины выключили свет (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В четверг, 9 марта, в ряде городов Украины выключили свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Так, в Кривом Роге стало известно об отключении света в качестве превентивной меры перед возможным обстрелом со стороны РФ.

Об отключении сообщили и в Полтаве. В обеих областях объявлена воздушная тревога.

Также отключен свет в Кировоградской области.

"В связи с угрозой ракетных ударов по Кировоградской области введена экстренная разгрузка, отключили часть Кропивницкого", - говорится в сообщении "Кировоградоблэнерго".

О блекауте сообщили и Харьковские Telegram-каналы.

К аналогичным мерам прибегли и в Одесской области, сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.

Отметим, что в Украине в ночь на 9 марта была объявлена масштабная воздушная тревога.

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Кривой Рог Полтава блекаут
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