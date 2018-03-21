Претензии налоговой к бизнесу в 90% случаев являются неправомерными, - Шемет

Шемет заявил, что около 35-40% украинской экономики находится в тени

Претензии налоговой к бизнесу в 90% случаев являются неправомерными. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Украины Альгирдас Шемет в интервью DW.

"Согласно различным оценкам, около 35-40 процентов украинской экономики находится в тени, что свидетельствует о том, что многие предприятия не платят налоги. Однако после расследования жалоб, которые поступают к нам, мы видим, что в 90 процентах случаев прав был бизнес, а налоговая - нет. Очень часто действия налоговых органов или не соответствуют законодательству, или эти органы неверно его интерпретируют", - заявил он.

Шемет добавил, что часть таких дел связана с неверными действиями сотрудников фискальной службы, часть - с неверной интерпретацией законов.

"Сотрудники налоговых органов часто действуют непрофессионально - они не понимают новых моделей бизнеса и накладывают на предприятия дополнительные налоговые обязательства, которых не должно быть", - добавил он.

Напомним, ранее Шемет заявлял, что предприниматели стали чаще жаловаться на действия сотрудников Службы безопасности Украины и Национальной полиции.