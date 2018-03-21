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Претензії податкової до бізнесу у 90% випадків є неправомірними, - Шемет

НовиниНадзвичайні події    21.03.2018 - 12:34
Фото: Альгірдас Шемет (flickr.com Govern d'Andorra)
Фото: Альгірдас Шемет (flickr.com Govern d'Andorra)

Шемет заявив, що близько 35-40% української економіки знаходиться в тіні

Претензії податкової до бізнесу у 90% випадків є неправомірними. Про це заявив бізнес-омбудсмен України Альгірдас Шемет в інтерв'ю DW.

"Відповідно до різних оцінок, близько 35-40 відсотків української економіки знаходиться в тіні, що свідчить про те, що багато підприємств не платять податки. Однак після розслідування скарг, які надходять до нас, ми бачимо, що в 90 відсотках випадків правий був бізнес, а податкова - ні. Дуже часто дії податкових органів або не відповідають законодавству, або ці органи невірно його інтерпретують", - заявив він.

Шемет додав, що частина таких справ пов’язана з невірними діями співробітників фіскальної служби, частина - з невірною інтерпретацією законів.

"Співробітники податкових органів часто діють непрофесійно - вони не розуміють нових моделей бізнесу і накладають на підприємства додаткові податкові зобов’язання, яких не має бути", - додав він.

Нагадаємо, раніше Шемет заявляв, що підприємці стали частіше скаржитися на дії співробітників Служби безпеки України та Національної поліції. 

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Теги: Государственная налоговая администрация Украины, бизнес
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