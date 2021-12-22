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Кто может претендовать на субсидию в Украине. Названо условие

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Киев, Среда 22 декабря 2021 10:58
Кто может претендовать на субсидию в Украине. Названо условие Фото: в Минсоцполитики напомнили, кто может претендовать на субсидию в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Минсоцполитики Украины рассказали, кто может претендовать на субсидию. Назван ключевой категорий.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу министерства.

Главное условие выглядит так: "Все граждане, кто по объективным причинам не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, у кого эти расходы превышают ориентировочно 15% семейного бюджета, могут оформить субсидию".

В министерстве отметили, что есть еще ряд критериев, но этот показатель позволяет сориентироваться, кто может претендовать на получение субсидии.

Кроме того, в Минсоцполитики рассказали, что в этом отопительном сезоне увеличены субсидии на наиболее используемые коммунальные услуги для жителей регионов, попавших в "красную" зону, упрощен доступ к субсидиям людям, которые проживают на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, многим другим социально уязвимым категориям населения.

Все изменения, которые произошли в программе субсидий, имели целью сделать ее справедливой и доступной для тех, кто по объективным причинам нуждается в государственной помощи.

Как получить субсидию

Для получения субсидии обратиться можно в один из удобных способов, которые домохозяйства выбирают самостоятельно:

  • обратиться к представителю территориальной общины или ЦПАУ,
  • обратиться в орган социальной защиты населения путем отправки документов через "Укрпочту",
  • онлайн на сайте Минсоцполитики (нужно иметь электронные средства идентификации).
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