Кто может претендовать на субсидию в Украине. Названо условие
В Минсоцполитики Украины рассказали, кто может претендовать на субсидию. Назван ключевой категорий.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу министерства.
Главное условие выглядит так: "Все граждане, кто по объективным причинам не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, у кого эти расходы превышают ориентировочно 15% семейного бюджета, могут оформить субсидию".
В министерстве отметили, что есть еще ряд критериев, но этот показатель позволяет сориентироваться, кто может претендовать на получение субсидии.
Кроме того, в Минсоцполитики рассказали, что в этом отопительном сезоне увеличены субсидии на наиболее используемые коммунальные услуги для жителей регионов, попавших в "красную" зону, упрощен доступ к субсидиям людям, которые проживают на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, многим другим социально уязвимым категориям населения.
Все изменения, которые произошли в программе субсидий, имели целью сделать ее справедливой и доступной для тех, кто по объективным причинам нуждается в государственной помощи.
Как получить субсидию
Для получения субсидии обратиться можно в один из удобных способов, которые домохозяйства выбирают самостоятельно:
- обратиться к представителю территориальной общины или ЦПАУ,
- обратиться в орган социальной защиты населения путем отправки документов через "Укрпочту",
- онлайн на сайте Минсоцполитики (нужно иметь электронные средства идентификации).