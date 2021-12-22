Кто может претендовать на субсидию в Украине. Названо условие

В Минсоцполитики Украины рассказали, кто может претендовать на субсидию. Назван ключевой категорий.

Главное условие выглядит так: "Все граждане, кто по объективным причинам не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, у кого эти расходы превышают ориентировочно 15% семейного бюджета, могут оформить субсидию".

В министерстве отметили, что есть еще ряд критериев, но этот показатель позволяет сориентироваться, кто может претендовать на получение субсидии.

Кроме того, в Минсоцполитики рассказали, что в этом отопительном сезоне увеличены субсидии на наиболее используемые коммунальные услуги для жителей регионов, попавших в "красную" зону, упрощен доступ к субсидиям людям, которые проживают на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, многим другим социально уязвимым категориям населения.

Все изменения, которые произошли в программе субсидий, имели целью сделать ее справедливой и доступной для тех, кто по объективным причинам нуждается в государственной помощи.

Как получить субсидию

Для получения субсидии обратиться можно в один из удобных способов, которые домохозяйства выбирают самостоятельно: