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Хтось може претендувати на субсидію в Україні. Названа умова

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Київ, Середа 22 грудня 2021 10:58
Хтось може претендувати на субсидію в Україні. Названа умова Фото: у Мінсоцполітики нагадали, хто може претендувати на субсидію в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Мінсоцполітики України розповіли, хто може претендувати на субсидію. Названо ключовий категорій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу міністерства.

Головна умова виглядає так: "Усі громадяни, хто з об’єктивних причин не в змозі самостійно сплачувати комунальні послуги, у кого ці витрати перевищують орієнтовно 15% родинного бюджету, можуть оформити субсидію".

У міністерстві зазначили, що є ще ряд критеріїв, але цей показник дає змогу зорієнтуватися, хто може претендувати на отримання субсидії.

Крім того, у Мінсоцполітики розповіли, що у цьому опалювальному сезоні збільшено субсидії на найбільш використовувані комунальні послуги для мешканців регіонів, що потрапили до "червоної" зони, спрощено доступ до субсидій людям, які проживають на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях, багатьом іншим соціально вразливим категоріям населення.

Усі зміни, які відбулись у програмі субсидій, мали на меті зробити її справедливою і доступною для тих, хто з об’єктивних причин потребує державної допомоги.

Як отримати субсидію

Для отримання субсидії звернутися можна в один із зручних способів, які домогосподарства вибирають самостійно:

  • звернутися до представника територіальної громади або ЦНАПу,
  • звернутися до органу соціального захисту населення шляхом відправлення документів через "Укрпошту",
  • онлайн на сайті Мінсоцполітики (потрібно мати електронні засоби ідентифікації).
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