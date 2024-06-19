Претендент у прем'єри Франції розповів, чи підтримує удари України по РФ

Лідер ультраправих і претендент у прем'єр-міністри Франції Жордан Барделла підтримує право України захищатися від Росії. Однак у разі обрання прем'єром він не надасть Києву ракети, які дозволять завдавати ударів по Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
При цьому Барделла додав, що в разі обрання прем'єр-міністром дотримуватиметься зобов'язань Франції перед військовим альянсом НАТО.
"Я хочу, щоб Україна мала у своєму розпорядженні боєприпаси та обладнання, необхідні їй для утримання фронту, але моя червона лінія не зміниться - це відправлення обладнання, яке може мати наслідки ескалації у східній Європі", - заявив він.
Лідер ультраправих додав, що не планує надсилати, особливо ракети дальнього радіусу дії чи іншу зброю, яка дасть змогу Україні завдати удару по російській території.
"Моя позиція не змінилася і не зміниться - вона полягає в підтримці України та уникненні всіх ризиків ескалації в регіоні. І я думаю, що ризик ескалації, звичайно, реальний", - зазначив він.
Партія Барделла "Національне об'єднання" лідирує в опитуваннях громадської думки перед позачерговими парламентськими виборами 30 червня і 7 липня, що спричинило запитання щодо наслідків для зовнішньої політики, якщо вони отримають достатньо місць, щоб сформувати уряд.
Французький лідер Еммануель Макрон нещодавно оголосив про розпуск Національних зборів - нижньої палати французького парламенту. Зокрема через те, що його партія програла на виборах до Європарламенту. Водночас Національне об'єднання змогло досягти значніших результатів під час голосування.
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