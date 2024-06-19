Претендент у прем'єри Франції розповів, чи підтримує удари України по РФ

При цьому Барделла додав, що в разі обрання прем'єр-міністром дотримуватиметься зобов'язань Франції перед військовим альянсом НАТО.

"Я хочу, щоб Україна мала у своєму розпорядженні боєприпаси та обладнання, необхідні їй для утримання фронту, але моя червона лінія не зміниться - це відправлення обладнання, яке може мати наслідки ескалації у східній Європі", - заявив він.

Лідер ультраправих додав, що не планує надсилати, особливо ракети дальнього радіусу дії чи іншу зброю, яка дасть змогу Україні завдати удару по російській території.

"Моя позиція не змінилася і не зміниться - вона полягає в підтримці України та уникненні всіх ризиків ескалації в регіоні. І я думаю, що ризик ескалації, звичайно, реальний", - зазначив він.

Партія Барделла "Національне об'єднання" лідирує в опитуваннях громадської думки перед позачерговими парламентськими виборами 30 червня і 7 липня, що спричинило запитання щодо наслідків для зовнішньої політики, якщо вони отримають достатньо місць, щоб сформувати уряд.