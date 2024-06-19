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Претендент в премьеры Франции рассказал, поддерживает ли удары Украины по РФ

Фото: лидер ультраправых Франции Жордан Барделла (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Лидер ультраправых и претендент в премьер-министры Франции Жордан Барделла поддерживает право Украины защищаться от России. Однако в случае избрания премьером он не предоставит Киеву ракеты, которые позволят наносить удары по России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом Барделла добавил, что в случае избрания премьер-министром будет придерживаться обязательств Франции перед военным альянсом НАТО.

"Я хочу, чтобы Украина имела в своем распоряжении боеприпасы и оборудование, необходимые ей для удержания фронта, но моя красная линия не изменится - это отправка оборудования, которое может иметь последствия эскалации в восточной Европе", - заявил он. 

Лидер ультраправых добавил, что не планирует отправлять, особенно ракеты дальнего радиуса действия или другое оружие, которое позволит Украине нанести удар по российской территории.

"Моя позиция не изменилась и не изменится - она заключается в поддержке Украины и избежании всех рисков эскалации в регионе. И я думаю, что риск эскалации, конечно, реален", - отметил он. 

Партия Барделла "Национальное объединение" лидирует в опросах общественного мнения перед внеочередными парламентскими выборами 30 июня и 7 июля, что вызвало вопросы о последствиях для внешней политики, если они получат достаточно мест, чтобы сформировать правительство.

Парламентские выборы во Франции

Французский лидер Эммануэль Макрон недавно объявил о роспуске Национального собрания - нижней палаты французского парламента. В частности, из-за того, что его партия проиграла на выборах в Европарламент. В то же время Национальное объединение смогло добиться более значительных результатов во время голосования.

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