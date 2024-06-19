Претендент в премьеры Франции рассказал, поддерживает ли удары Украины по РФ

При этом Барделла добавил, что в случае избрания премьер-министром будет придерживаться обязательств Франции перед военным альянсом НАТО.

"Я хочу, чтобы Украина имела в своем распоряжении боеприпасы и оборудование, необходимые ей для удержания фронта, но моя красная линия не изменится - это отправка оборудования, которое может иметь последствия эскалации в восточной Европе", - заявил он.

Лидер ультраправых добавил, что не планирует отправлять, особенно ракеты дальнего радиуса действия или другое оружие, которое позволит Украине нанести удар по российской территории.

"Моя позиция не изменилась и не изменится - она заключается в поддержке Украины и избежании всех рисков эскалации в регионе. И я думаю, что риск эскалации, конечно, реален", - отметил он.

Партия Барделла "Национальное объединение" лидирует в опросах общественного мнения перед внеочередными парламентскими выборами 30 июня и 7 июля, что вызвало вопросы о последствиях для внешней политики, если они получат достаточно мест, чтобы сформировать правительство.