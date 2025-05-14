Претендент на Лігу конференцій забрав призи туру УПЛ

Лупашко та Чачуа – герої туру

Найкращим тренером 28-го туру експерти, серед яких і представник РБК-Україна, визнали наставника львівських "Карпат" Владислава Лупашка. Його підопічні в дуже напруженому та емоційному матчі здобули вольову перемогу над "Олександрією" (2:1), та піднялися в таблиці на четверту сходинку, що дає право на участь в європейскій Лізі конференцій.

До топ-3 рейтингу увійшли також Василь Кобін ("Інгулець") та Руслан Костишин ("Колос"). Трохи відстав від них Олександр Кучер ("Чорноморець").

Владислав Лупашко (фото: ФК "Карпати")

Звання найкращого гравця 28-го туру із тотальною перевагою за набраними балами здобув герой матчу "Карпати" – "Олександрія" Амбросій Чачуа. Лідер львів'ян спочатку заробив пенальті, після якого "Карпати" зрівняли рахунок, а на 90+5-й хвилині приніс своїй команді перемогу.

До топ-5 рейтингу гравців увійшли також Ярослав Ракицький ("Чорноморець"), Іван Пахолюк ("Колос"), Віталій Фарасєєнко ("Інгулець") та Олег Горін ("Рух").

Нові обличчя в символічній збірній

Символічну збірну 28-го туру склали представники п'яти клубів. Цього разу в ній достатньо нових обличь.

Команда найкращих має такий вигляд: Пахолюк ("Колос") – Сідней ("Лівий Берег"), Ракицький ("Чорноморець"), Горін ("Рух"), Полегенко ("Карпати") – Лосенко, Фарасєєнко (обидва – "Інгулець"), Чачуа ("Карпати"), Теллес ("Колос"), Хобленко ("Чорноморець") – Фаал (Рух").

Загалом експерти згадували 37 футболістів та 7 тренерів на звання героїв 28-го туру, а також 72 кандидати до символічної збірної.