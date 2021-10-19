Преступление против Чехии: подпись Земана могли подделать, следствие уже идет

В Чехии разгорается скандал, связанный с госпитализацией президента Милоша Земана. Местная полиция начала расследование возможной подделки его подписи на решении о созыве палаты депутатов.

"С учетом новой информации, обнародованной на пресс-конференции в Сенате, полиция Чешской Республики инициирует расследование возможных противоправных действий, в котором изучат признаки уголовных преступлений против республики. В настоящее время невозможно предоставить дополнительную информацию, спасибо за понимание", - говорится в сообщении.

Отметим, накануне глава Сената Милош Выстрчил заявил, что Центральный военный госпиталь еще 13 октября выдал заключение о том, что Земан не может выполнять какие-либо обязанности. Но глава президентской администрации Вратислав Мынарж, зная об этом, был посредником на встрече президента со спикером Палаты депутатов Радеком Вондрачеком в больничной палате для подписания решения о созыве Палате депутатов.

Таким образом, есть подозрение, что Земан по состоянию здоровья самостоятельно не мог поставить подпись под решением, и она могла быть подделана. Это, в свою очередь, является основанием для расследования возможного преступления против республики.