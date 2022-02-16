Белый дом: США не будут давить на Украину касательно вступления в НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут оказывать нажим на Украину и другие страны. В частности, это касается вступления или невступления в те или иные альянсы.

"Наша позиция заключается в том, что мы не собираемся оказывать давление на Украину или какую-либо другую страну с тем, чтобы они присоединялись или не присоединялись к какому-либо альянсу. У каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность, это их выбор. Этот вопрос со стороны США не поднимался", - сказала Псаки.