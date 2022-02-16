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Белый дом: США не будут давить на Украину касательно вступления в НАТО

Новина українською →
США, Среда 16 февраля 2022 01:47
Белый дом: США не будут давить на Украину касательно вступления в НАТО Фото: спикер Белого дома Джен Псаки (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут оказывать нажим на Украину и другие страны. В частности, это касается вступления или невступления в те или иные альянсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Псаки в Белом доме.

"Наша позиция заключается в том, что мы не собираемся оказывать давление на Украину или какую-либо другую страну с тем, чтобы они присоединялись или не присоединялись к какому-либо альянсу. У каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность, это их выбор. Этот вопрос со стороны США не поднимался", - сказала Псаки.

Ранее мы писали, что по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, США не исключают превентивных санкций против России.

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Джен Псаки
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