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Білий дім: США не будуть тиснути на Україну щодо вступу до НАТО

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США, Середа 16 лютого 2022 01:47
Білий дім: США не будуть тиснути на Україну щодо вступу до НАТО Фото: спікер Білого дому Джен Псакі (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США не чинитимуть натиск на Україну та інші країни. Зокрема, це стосується вступу або невступу в ті чи інші альянси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Псакі в Білому домі.

"Наша позиція полягає в тому, що ми не збираємося чинити тиск на Україну або будь-яку іншу країну з тим, щоб вони приєднувалися або не приєднувалися до будь-якого альянсу. У кожної країни є право на суверенітет і територіальну цілісність, це їх вибір. Це питання з боку США не піднімалося", - сказала Псакі.

Раніше ми писали, що за словами прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, США не виключають превентивних санкцій проти Росії.

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Джен Псакі
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