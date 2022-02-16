Білий дім: США не будуть тиснути на Україну щодо вступу до НАТО
Фото: спікер Білого дому Джен Псакі (Getty Images)
Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США не чинитимуть натиск на Україну та інші країни. Зокрема, це стосується вступу або невступу в ті чи інші альянси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Псакі в Білому домі.
"Наша позиція полягає в тому, що ми не збираємося чинити тиск на Україну або будь-яку іншу країну з тим, щоб вони приєднувалися або не приєднувалися до будь-якого альянсу. У кожної країни є право на суверенітет і територіальну цілісність, це їх вибір. Це питання з боку США не піднімалося", - сказала Псакі.
Раніше ми писали, що за словами прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, США не виключають превентивних санкцій проти Росії.