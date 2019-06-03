Пресс-секретарь Зеленского назвала цель визита Пинчука на Банковую

Фото: пресс-секретарь президента Юлия Мендель (РБК-Украина)

Пинчук приезжал со своим тестем Кучмой, которого сегодня вернули в минскую группу

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель подтвердила визит олигарха Виктора Пинчука в Администрацию президента. Об этом она сказала сегодня на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Мендель подтвердила информацию журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

"Он (Пинчук, - ред.) действительно приезжал в Администрацию президента 31 мая. И приезжал он со вторым президентом Леонидом Кучмой, который встречался с Владимиром Зеленским для того, чтобы обговорить должность, которая ему сегодня была предложена - возглавить Трехстороннюю контактную группу и представлять Украину", - сказала она.

Напомним, журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" заметили, что олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского 31 мая.

Отметим, 3 июня президент Владимир Зеленский вернул в трехстороннюю контактную группу тестя Пинчука Леонида Кучму, который возглавит украинскую сторону на переговорах по Донбассу в Минске.

Как сообщало РБК-Украина, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Юлию Мендель.