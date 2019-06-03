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Прес-секретар Зеленського назвала мету візиту Пінчука на Банкову

Новини » Політика    03.06.2019 - 16:31
Прес-секретар Зеленського назвала мету візиту Пінчука на Банкову
Фото: прес-секретар президента Юлія Мендель (РБК-Україна)

Пінчук приїжджав зі своїм тестем Кучмою, якого сьогодні повернули в мінську групу

Прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель підтвердила візит олігарха Віктора Пінчука в Адміністрацію президента. Про це вона сказала сьогодні на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Мендель підтвердила інформацію журналістів програми "Схеми: корупція в деталях".

"Він (Пінчук, - ред.) дійсно приїжджав до Адміністрації президента 31 травня. І він приїжджав з другим президентом Леонідом Кучмою, який зустрічався з Володимиром Зеленським для того, щоб обговорити посаду, яка йому сьогодні було запропонована  - очолити Тристоронню контактну групу і представляти Україну", - сказала вона.

Нагадаємо, журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" помітили, що олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського 31 травня.

Відзначимо, 3 червня президент Володимир Зеленський повернув у тристоронню контактну групу тестя Пінчука Леоніда Кучму, який очолить українську сторону на переговорах по Донбасу в Мінську.

Як повідомляло РБК-Україна, 3 червня президент України Володимир Зеленський призначив своїм прес-секретарем журналістку Юлію Мендель.

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Новини України Віктор ПінчукВолодимир ЗеленськийЛеонід Кучма
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