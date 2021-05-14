Пресс-конференция Зеленского состоится в ближайшее время, - Подоляк

Как пояснил Подоляк, Зеленских хочет, чтобы общество понимало мотивы принятия тех или иных государственных решений и знало, чего ожидать от государственных институтов.

"Сейчас обсуждаются возможные форматы проведения пресс-конференции президента - сразу для многих представителей СМИ. Такое мероприятие обязательно состоится в ближайшее время - надо и итоги подвести за второй год каденции Зеленского и ответить на вопрос о том, какой будет трансформация нашего государства в течение третьего года каденции", - сказал он.

Подоляк отметил, что Зеленский и без пресс-конференций регулярно общается с журналистами, в частности во время официальных мероприятий, поездок и визитов.

"Традиционное общение в формате большой пресс-конференции сейчас должно осуществляться с учетом угрозы распространения COVID. Поэтому будет наработан специальный формат, который сделает возможным такое общение", - добавил советник руководителя ОП.

Отметим, последняя большая пресс-конференция Зеленского состоялась на первую годовщину его инаугурации, 20 мая 2020 года. До этого, в октябре 2019 года, президент провел 14-часовой пресс-марафон с представителями десятков СМИ.