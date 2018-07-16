На пресс-конференции Трампа и Путина произошла потасовка с участием журналиста

Охрана вывела журналиста, который поднял табличку с надписью "Соглашение по ядерному оружию"

На пресс-конференции президентов Соединенных Штатов Америки и России Дональда Трампа и Владимира Путина 16 июля в Хельсинки произошла потасовка с участием журналиста, передает корреспондент РБК-Украина.

Весело на пресс-конференции Путина и Трампа: Американского журналиста вывели за табличку с вопросом о запрете ядерного оружия, решили, что это опасный предмет. Он отказался выходить, выкрутили руки и вчетвером вынесли pic.twitter.com/6qo5wznNr2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 16, 2018

В частности, один из участников журналистского пула до начала пресс-конференции поднял табличку, на которой было по-английски написано "Соглашение по ядерному оружию".

Фото: охрана скрутила журналиста на пресс-конференции Трампа и Путина

Охрана тут же вывела мужчину из зала.

Напомним, Трамп и Путин на встрече в Хельсинки обсудили ситуацию в Украине. По словам Путина, при обсуждении украинского кризиса стороны обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей. Путин подчеркнул, что "США могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу".

Кроме того, Путин назвал переговоры с президентом США Дональдом Трампом "успешными и полезными". По словам российского президента, сегодня и РФ, и США "сталкиваются с совершенно иными вызовами".

В частности, такими вызовами Путин назвал разбалансировку безопасности и стабильности, региональные кризисы, проблемы в мировой экономике.