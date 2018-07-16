На прес-конференції Трампа і Путіна відбулася сутичка за участю журналіста

Охорона вивела журналіста, який підняв табличку з написом "Угода про ядерну зброю"

На прес-конференції президентів Сполучених Штатів Америки і Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна 16 липня в Гельсінкі сталася бійка за участю журналіста, передає кореспондент РБК-Україна.

Весело на пресс-конференции Путина и Трампа: Американского журналиста вывели за табличку с вопросом о запрете ядерного оружия, решили, что это опасный предмет. Он отказался выходить, выкрутили руки и вчетвером вынесли pic.twitter.com/6qo5wznNr2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 16, 2018

Зокрема, один з учасників журналістського пулу до початку прес-конференції підняв табличку, на якій було по-англійськи написано "Угода про ядерну зброю".

Фото: охорона скрутила журналіста на прес-конференції Трампа та Путіна

Охорона тут же вивела чоловіка із залу.

Нагадаємо, Трамп і Путін на зустрічі в Гельсінкі обговорили ситуацію в Україні. За словами Путіна, під час обговорення української кризи сторони звернули увагу на важливість добросовісної реалізації мінських домовленостей. Путін підкреслив, що "США могли б рішучіше наполягати на цьому і налаштовувати українське керівництво на цю роботу".

Крім того, Путін назвав переговори з президентом США Дональдом Трампом "успішними і корисними". За словами російського президента, сьогодні і РФ, і США "стикаються з абсолютно іншими викликами".



Зокрема, такими викликами Путін назвав розбалансування безпеки і стабільності, регіональні кризи, проблеми в світовій економіці.