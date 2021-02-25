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Преследования журналистов в Крыму: Украина обратится в Гаагский трибунал

Автор: Анастасия Рокитна

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала информационное сообщение в Международный уголовный суд относительно фактов преследования журналистов в оккупированном Крыму. Оно касается серьезных нарушений должностными лицами РФ международного гуманитарного права и прав человека.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По словам генпрокурора, не прекращается работа по информированию Офиса прокурора МУС после того, как он завершил предварительное изучение ситуации по Украине.

"Мы ждем решения по открытию полноценного расследования", - сказала Венедиктова.

Сообщается, что в ходе подготовки этого информационного сообщения были проанализированы тысячи статей и документов в сети Интернет, отчеты международных межправительственных и неправительственных организаций, открытые РФ уголовные производства и судебные решения, выданные оккупационными властями.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за задержания крымских татар. Украина поднимет этот вопрос на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя открыла два уголовных дела из-за обысков российских силовиков на полуострове.

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