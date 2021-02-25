Преследования журналистов в Крыму: Украина обратится в Гаагский трибунал

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала информационное сообщение в Международный уголовный суд относительно фактов преследования журналистов в оккупированном Крыму. Оно касается серьезных нарушений должностными лицами РФ международного гуманитарного права и прав человека.
По словам генпрокурора, не прекращается работа по информированию Офиса прокурора МУС после того, как он завершил предварительное изучение ситуации по Украине.
"Мы ждем решения по открытию полноценного расследования", - сказала Венедиктова.
Сообщается, что в ходе подготовки этого информационного сообщения были проанализированы тысячи статей и документов в сети Интернет, отчеты международных межправительственных и неправительственных организаций, открытые РФ уголовные производства и судебные решения, выданные оккупационными властями.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за задержания крымских татар. Украина поднимет этот вопрос на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя открыла два уголовных дела из-за обысков российских силовиков на полуострове.