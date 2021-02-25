Переслідування журналістів в Криму: Україна звернеться до Гаазького трибуналу

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду щодо фактів переслідування журналістів в окупованому Криму. Воно стосується серйозних порушень посадовцями РФ міжнародного гуманітарного права та прав людини.

За словами генпрокурора, не припиняється робота з інформування Офісу Прокурора МКС після того, як він завершив попереднє вивчення ситуації по Україні.

"І ми чекаємо на рішення з відкриття повноцінного розслідування", - сказала Венедіктова.

Повідомляється, що в ході підготовки цього інформаційного повідомлення було проаналізовано тисячі статей та документів з мережі Інтернет, звіти міжнародних міжурядових і неурядових організацій, відкриті РФ кримінальні провадження та судові рішення, видані окупаційною владою.