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Переслідування журналістів в Криму: Україна звернеться до Гаазького трибуналу

Автор: Анастасія Рокитна

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду щодо фактів переслідування журналістів в окупованому Криму. Воно стосується серйозних порушень посадовцями РФ міжнародного гуманітарного права та прав людини.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За словами генпрокурора, не припиняється робота з інформування Офісу Прокурора МКС після того, як він завершив попереднє вивчення ситуації по Україні.

"І ми чекаємо на рішення з відкриття повноцінного розслідування", - сказала Венедіктова.

Повідомляється, що в ході підготовки цього інформаційного повідомлення було проаналізовано тисячі статей та документів з мережі Інтернет, звіти міжнародних міжурядових і неурядових організацій, відкриті РФ кримінальні провадження та судові рішення, видані окупаційною владою.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через затримання кримських татар. Україна підніме це питання на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Раніше прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя відкрила дві кримінальні справи через обшуки російських силовиків на півострові.

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