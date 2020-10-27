Преследование Порошенко создает плохое впечатление об Украине, - Линкявичюс

Активная борьба с лидером оппозиции Петром Порошенко больше напоминает месть и делает Украину похожей на государства, где политических оппонентов сажают за решетку.

Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью "Европейской правде".

Он также отметил, что в Украине до сих пор не решено дело о выводе Коломойским денег из ПриватБанка, и это отрицает искренность намерений власти по борьбе с коррупцией и олигархами.

"Обычно я избегаю конкретных имен, но если вы настаиваете, то в качестве примера назову Коломойского. Дело ПриватБанка до сих пор не решено. До сих пор есть судебные иски. Имеющиеся решения не дают ясности. Из-за всего этого возникают вопросы. Но я не говорю, что он - единственный "плохой парень", это просто пример, который звучит чаще", - говорит Линкявичюс.

По его словам, преследование Порошенко создает плохое впечатление об Украине.

"Когда речь идет о бывших лидеров, бывших политиков, президентов - то слишком активная борьба с ними имеет не очень хороший запах. Это начинает больше напоминать месть - даже когда такая борьба имеет основания", - отмечает литовский чиновник.

По его мнению, из-за этого Украина становится похожей на другие страны, где оппозицию сажают в тюрьму.

"У нас в Литве также есть оппозиция. Также есть политическая борьба, и когда происходит смена власти, то иногда есть соблазн, чтобы некоторые попали за решетку. Но мы этого не делаем! Вместо этого мы садимся за один стол, ведем с ними переговоры, сотрудничаем. Возможно, это часть политической культуры, но для меня очевидно, насколько чувствительным является этот вопрос. Особенно когда речь идет о подобных атаках на бывших лидеров, бывших президентов. И даже если для их преследования есть основания, действовать нужно крайне осторожно, чтобы не создать впечатление, что такое преследование имеет политическую подоплеку. И я далеко не первый, от кого в Киеве слышат этот совет", - резюмировал глава литовского МИД.

Напомним, в этом же интервью глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что препятствием вступлению Украины в НАТО является война на Донбассе и российская оккупация Крыма. Война с Россией не играет на пользу Украины.