Переслідування Порошенка створює погане враження про Україну, - Лінкявічюс

Активна боротьба з лідером опозиції Петром Порошенком більше нагадує помсту і робить Україну схожою на держави, де політичних опонентів саджають за ґрати.

Про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус в інтерв’ю "Європейській правді".

Він також зауважив, що в Україні досі не розв’язана справа про виведення Коломойським грошей з ПриватБанку, і це заперечує щирість намірів влади щодо боротьби з корупцією та олігархами.

"Зазвичай я уникаю конкретних імен, але якщо ви наполягаєте, то, як приклад, назву Коломойського. Справа Приватбанку досі не розв’язана. Досі є судові позови. Наявні рішення не дають ясності. Через усе це постають питання. Але я не кажу, що він не єдиний "поганий хлопець", це просто приклад, який звучить найчастіше", - говорить Лінкявічюс.

За його словами, переслідування Порошенка створює погане враження про Україну.

"Коли йдеться про колишніх лідерів, колишніх політиків, президентів - то надто активна боротьба з ними має не дуже добрий запах. Це починає більше нагадувати помсту - навіть коли така боротьба має підґрунтя", - зауважує литовський високопосадовець.

На його думку, через це Україна стає схожою на інші країни, де опозицію саджають до в’язниці.

"У нас у Литві також є опозиція. Також є політична боротьба, і коли відбувається зміна влади, то часом є спокуса, щоби дехто потрапив за ґрати. Але ж ми цього не робимо! Натомість ми сідаємо за один стіл, ведемо з ними переговори, співпрацюємо. Можливо, це частина політичної культури, але для мене є очевидним, наскільки чутливим є це питання. Особливо коли йдеться про подібні атаки на колишніх лідерів, колишніх президентів. І навіть якщо для їхнього переслідування є підстави, діяти потрібно украй обережно, щоби не створити враження, що таке переслідування має політичне підґрунтя. І я далеко не перший, від кого у Києві чують цю пораду", - резюмував очільник литовського МЗС.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю голова Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що перепоною вступу України до НАТО є війна на Донбасі та російська окупація Криму. Війна з Росією не грає на користь України.